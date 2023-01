Autostrada A1 | incidente | riaperto il tratto fra Firenze Nord e Calenzano

RomaToday

questa mattina poco prima delle 7.15 sull'A1 Milano - Napoli. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Nord e Calenzano in direzione Bologna a causa di un ......stradale lunedì sera sulla tangenziale Ovest di Milano. Nello schianto, che si è consumato pochi minuti prima delle 22 nel tratto compreso tra l'uscita due e l'intersezione con l'... Incidente in A1: scontro tra quattro auto, code chilometriche in direzione Roma Inizio di settimana (e dell'anno) tragico sull'autostrada del Sole, ieri mattina, a causa di due distinti incidenti che hanno provocato forti rallentamenti del traffico sia in direzione ...Incidente questa mattina poco prima delle 7.15 sull’autostrada A1 Milano-Napoli. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Nord e ...