Autonomia | Tajani | ' per Fi va bene | ma tutelare Roma e non aumentare differenze nord-sud'

(Di martedì 3 gennaio 2023), 3 gen. (Adnkronos) - "Noi siamo favorevoli all'differenziata, ma servono due risposte: il ruolo dicapitale, né devono esserci aumenti nelletrae sud". Lo dice Antonio, coordinatore azzurro e ministro degli Esteri, arrivando alla conferenza stampa di presentazione del candidato per il Lazio, Francesco Rocca. "Non bisogna penalizzare il sud, e si deve vederecapitale come protagonista, deve essere tutelata come tutte le altre capitali". I Lep? "C'è già un gruppo di lavoro, non si può fare una riforma senza avere una fotografia della situazione, regione per regione", aggiunge il dirigente di Fi. "In Cdm si discute, e si approva un progetto condiviso".