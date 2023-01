Autonomia | Sensi Pd | ' solidarietà a Messaggero e Mattino | Calderoli inaccettabile'

La Svolta

... programmi per sviluppare l'delle persone con disabilità grave. Possono accedere al beneficio quei cittadini che versano in una condizione di disabilità grave certificata aidella ...... assicurandosi allo stesso tempo una sia pur minimaeconomica. Il Comune di Cuneo è ... Conserva e tutela aidi legge chilometri di documenti inventariati ed archiviati metodicamente, ... Ultimo'ora: Autonomia: Sensi (Pd), 'solidarietà a Messaggero e ... Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Solidarietà a Il Messaggero e a Il Mattino per le inaccettabili dichiarazioni di Calderoli; spia di una coda di paglia e di un intento divisivo che va contrastato politicam ...Autonomia: la Schlein c’è o ci fa Da vicepresidente della giunta Emilia Romagna ha sostenuto maggiore autonomia. Ora la boicotta.