Autonomia | De Luca Pd | ' non permetteremo a Calderoli di dividere Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Dispiace vedere che un tema così delicato e serio come l'differenziata venga strumentalizzato in termini propagandistici. Una bandierina da piantare nel terreno dell'elettorato leghista e di destra dietro al quale non c'è un reale disegno di sviluppo del". Così il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Piero De. "Il Ministroal posto di attaccare il Pd dovrebbe, infatti, spiegare agli italiani perché ha inviato il testo del disegno di legge sull'alla Presidenza del Consiglio senza trasmetterlo prima in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza unificata, evitando ogni confronto preliminare con gli enti territoriali interessati. E dovrebbe chiarire perché sulla definizione dei Lep, nonostante le nostre proposte emendative in Legge di ...