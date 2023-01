Autonomia | Castellone M5s | “Ci opporremo con forza al progetto Calderoli”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Roma 03 gennaio 2023 “In un momento in cui aumentano le bollette e i cittadini non riescono ad andare avanti. Questo Governo si occupa di modificare la spazzacorrotti passando a una salva corrotti e di fare riforme che non servono al paese come quella dell'. M5s si opporrà alche aumenterà diseguaglianze e dividere ancora di più il paese” Così Maria Domenicasenatrice del M5s a Piazza Staderari a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it