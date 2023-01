Aumentano benzina | assicurazione auto e pedaggi | cosa succede | il punto sul caro auto

ilmessaggero.it

... sempre Assoutenti stima un aggravio di spesa in media pari a +366 euro annui a famiglia e Staffetta quotidiana fa notare che il costo die gasolio è salito di circa 20 centesimi al litro ...Il 2023 si apre all'insegna dei rincari nei trasporti. Secondo Assoutenti, gli italiani dovranno fare i conti con gli aumenti die gasolio a causa dell'addio al taglio di 30 cent delle accise deciso dal governo Meloni , per gli incrementi dei pedaggi autostradali, sbloccati da Salvini e, in molte città, per i rincari ... Benzina e diesel aumentano (e anche i pedaggi autostradali): ecco le nuove tariffe dal 1° gennaio 2023 Codacons, stangata da 2.435 euro. Dal governo la Carta .... Dopo l' aumento dei pedaggi autostradali e della benzina - sulla quale si accende anche la polemica politica - scattano gli aumenti anche ne ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...