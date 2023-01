Attraversa sulle strisce pedonali | investito e ucciso

(Di martedì 3 gennaio 2023) Un anziano è statomortalmente in viale Funtana Buddia a Nuoro, vicino all'incrocio con via Basaglia. L'uomo, Nino Deriu, di 87 anni, è stato soccorso dal personale del 118 che ha provato a lungo a...

Incidente mortale questa sera a Nuoro: un anziano è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Funtana Buddia. Inutili i soccorsi dei medici del 118 che si sono prodigati per rianimarlo: il pensionato era già morto. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.