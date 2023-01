Attilio Romita scrive una lettera alla sua Mimma | si scusa e spera che lo perdonerà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ha spiegato di non aver passato dei giorni sereninella casa del Grande Fratello VIP 7. Mentre i suoi amici ricevevano gli auguri delle persone care, regali e lettere, per lui nella casa non c’è stato nulla. La figlia di, ha smesso di parlarlo nel momento in cui è entrato nella casa, non condividendo la sua partecipazione al reality di Canale 5. E, che invece lo sosteneva nonostante tutto, ha smesso di farlo quando ci sono stati degli atteggiamenti non consoni a un uomo della sua età impegnato con una donna fuori. I due non si sono mai visti per un confronto faccia a faccia, si parlano tramite. Eha deciso dirne un’altra per la sua, per augurarle buon anno ma anche per ...