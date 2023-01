Atp Pune 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 4 gennaio con Cobolli e Cecchinato

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ecco il, glie l’didiper l’Atp 250 di. Tempo di match di secondo turno sul cemento indiano, dove scenderanno in campo tutti i giocatori rimasti in corsa. Tra questi Flavioe Marco, opposti rispettivamente agli olandesi van de Zandschulp e Griekspoor. Di seguito l’dicompleto. TABELLONEE COPERTURA TV MONTEPREMI CENTER COURT Dalle ore 09:00 – Van Rijthoven vs (8) Karatsev A seguire – (Q)vs (2) van de Zandschulp A seguire – (1) Cilic vs Carballes Baena COURT 1 Dalle ore 09:00 – (4) Baez vs Martinez A seguire – Bonzi vs (3) Ruusuvuori A seguire – (6) Krajinovic vs ...

Ubitennis

Cecchinato ritrova se stesso in India (Roberto Bertellino, Tuttosport) Buon avvio d stagiona per Marco Cecchinato che e nel 250di, in India, ha superato con un netto 6 - 2 6 - 2 il ...Marco Cecchinato se la vedrà contro Tallon Griekspoor nel secondo turno del torneo250 di2023 (cemento outdoor). Il siciliano, presentatosi in India una posizione fuori dai primi cento giocatori del mondo, si è reso protagonista di un esordio eccellente lasciando le ... ATP Pune: Cobolli si qualifica, niente da fare per Bellucci Il live e la diretta testuale di Cobolli-Mukund, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023 sul Center Court.Quando e come seguire la sfida tra Marco Cecchinato e Tallon Griekspoor, match valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023.