Atp Pune 2023 | montepremi e prize money

(Di martedì 3 gennaio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma da lunedì 2 a sabato 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina indiana. Per l’Italia è presente in tabellone il solo Marco Cecchinato. A guidare il seeding c’è un campione Slam come il croato Marin Cilic, seguito dall’olandese Botic Van De Zandschulp, dal finlandese Emil Ruusuvuori e dall’argentino Sebastian Baez. Riflettori puntati anche sul russo Aslan Karatsev, sul georgiano Nikoloz Basilashvili e sul serbo Filip Krajinovic, tre giocatori sempre piuttosto pericolosi sul veloce. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Rilevante anche la presenza dell’altro olandese Tim Van Rijthoven, che lo scorso luglio stupì tutti andando a vincere il primo torneo in carriera sull’erba casalinga di S-Hertogenbosch e ...

Marco Cecchinato se la vedrà contro Tallon Griekspoor nel secondo turno del torneo250 di2023 (cemento outdoor). Il siciliano, presentatosi in India una posizione fuori dai primi cento giocatori del mondo, si è reso protagonista di un esordio eccellente lasciando le ...Flavio Cobolli se la vedrà contro Sasi Kumar Mukund nel primo turno del torneo250 di2023 (cemento outdoor). Il giovane romano è stato molto abile a farsi largo nelle qualificazioni. Qui, infatti, non ha lasciato set per strada rispettivamente contro il padrone di casa ... ATP Pune: Cobolli si qualifica, niente da fare per Bellucci Il live e la diretta testuale di Cobolli-Mukund, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023 sul Center Court.Quando e come seguire la sfida tra Marco Cecchinato e Tallon Griekspoor, match valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023.