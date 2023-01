ATP Pune 2023 | Flavio Cobolli torna a vincere nel circuito maggiore! Ko Sasikumar | adesso Van De Zandschulp

(Di martedì 3 gennaio 2023)raggiunge Marco Cecchinato agli ottavi di finale dell’ATP 250 di, in India. Il ragazzo toscano, numero 171 al mondo, conquista la seconda vittoria nelmaggiore ad oltre un anno e mezzo di distanza dalla prima (a parma nel maggio 2021) battendo l’indiano Mukundper 6-4 7-5 in un’ora e quaranta minuti di partita e garantendosi il prossimo match con Botic Van De, seconda testa di serie del seeding. L’inizio non è dei più promettenti per, che appare alquanto incerto nei primissimi scambi.è più aggressivo ed incisivo e si prende immediatamente il break per poi andare davvero vicino al 4-0 e servizio. L’azzurro però riesce ad uscire da questo momento negativo e riacquisisce le sue linee, ...

