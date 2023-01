Atp Adelaide | Sinner supera Edmund Sonego spreca e si fa male contro Medvedev

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nel primo turno del torneo diJannikdomina, Lorenzo, si fae inizia coi rimpianti il suo 2023. L’altoatesino ha avuto la meglio di Kyle6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco.strappa il servizio al britannico nel quarto gioco, concedendosi poi il terzo turno di battuta a zero per chiudere il primo set in mezz’ora. Copione simile anche nel periodo successivo: Edwards nel quinto game riesce a cancellare una palla break, ma alla seconda occasione è costretto a capitolare.allunga poi sul 5-2 e chiude il set con il quinto ace di una partita col 61% di prime in campo. Agli ottavi di finaleaffronterà Thanasi Kokkinakis, campione lo scorso anno ad ...

Le condizioni di gioco sotto la tettoia (più che tetto) del campo centrale di The Drive, l'impianto di Adelaide nel quale si gioca il torneo, sono molto rapide e il giocatore al servizio si trovava ...