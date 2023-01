ATP Adelaide | Jannik Sinner parte a razzo e lascia solo 5 games a Kyle Edmund

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il primodel 2023 è promosso a pieni voti. Il tennista altoatesino rispetta i pronostici nel primo turno del torneo ATP di1, conquistando una buona vittoria ai danni del britannicoper 6-3 6-2. Certo, al momento il numero 582 al mondo non rappresenta l’ostacolo più ostico da superare, ma ha un passato da top 15 ed una semifinale nel carnet proprio in Australia nel 2018: all’azzurro è bastato bastonare da fondo ed una grandissima resa al servizio (che sia un nuovo inizio?) per ottenere la prima vittoria della stagione e garantirsi il secondo turno con Thanasi Kokkinakis. Quello che si nota immediatamente è che oggi si gioca davvero poco sul servizio di. Primi due turni emblematici, in cui offre zero, per poi mollare la zampata nel quarto gioco. E lo fa in maniera ...