ATP Adelaide | Jannik Sinner | “Debutto insidioso | ora con Kokkinakis spero di alzare il livello”

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha esordito con una bella vittoria al torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto il britannico Kyle Edmund in due rapidi set e si è così guadagnato l’accesso al secondo turno sul cemento australiano. L’altoatesino si è imposto con un agevole 6-3 6-2 e tornerà in campo per fronteggiare il padrone di casa Thanasi, che all’esordio ha regolato lo statunitense Cressy. Sarà un impegno non semplice per il numero 15 al mondo, atteso dall’incrocio con il numero 93 al mondo spinto dal proprio pubblico. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare poi contro uno tra Murray, Korda, Bautista e Rublev. L’esordio stagionale diè stato confortante e ora può guardare con ottimismo alla prossima partita, questo torneo funge da ...

Ubitennis

: dove vedere in tv e streaming Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky , il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis , e in streaming su NOW . ...Le condizioni di gioco sotto la tettoia (più che tetto) del campo centrale di The Drive, l'impianto dinel quale si gioca il torneo, sono molto rapide e il giocatore al servizio si trovava ... ATP Adelaide 1: Sinner inizia il 2023 contro Edmund, Sonego pesca subito Medvedev Jannik Sinner ha superato agevolmente in due set Edmund, mentre Lorenzo Sonego è stato costretto al ritiro contro Medvedev ...Jannik Sinner ha esordito con una bella vittoria al torneo ATP 250 di Adelaide. Il tennista italiano ha sconfitto il britannico Kyle Edmund in due rapidi set e si è così guadagnato l’accesso al second ...