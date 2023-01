ATP Adelaide 1 2023 | tutto facile per Djokovic e Sinner | Medvedev avanza per il ritiro di Sonego Bautista elimina Rublev

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata dell’ATP 250 di1. Tra la notte appena passata e questa mattina si sono sono giocate, sul cemento australiano, le ultime sette partite valide per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Inizia con il sorriso ildi Jannik. L’altoatesino (n.6 del seeding) entra in campo con grandissima concentrazione e batte agilmente il britannico Kyle Edmund per 6-3 6-2 in appena un’ora e sei minuti di gioco, regalandosi così il secondo turno contro il padrone di casa Thanasi Kokkinakis. Bella prestazione del serbo Novak. La testa di serie numero 1 debutta nel nuovo anno contro il francese Constant Lestienne e vince anche lui con un 6-3 6-2.anche il russo Daniil ...

