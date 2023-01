Atp Adelaide 1 2023 | Sinner | “Debutto insidioso Spero di alzare il livello con Kokkinakis”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dopo la vittoria all’esordio dell’ATP 250 di, sconfiggendo il britannico Kyle Edmund, Janniksi è così guadagnato l’accesso al secondo turno sul cemento australiano. Vittoria per 6-3 6-2 e sfida al padrone di casa Thanasiper la qualificazione ai quarti di finale. Ecco le sue parole a caldo: “È sempre una bella atmosfera qui ad, mi sto allenando bene in questi giorni. La prima partita stagionale è sempre insidiosa, bisogna smaltire i carichi della preparazione. Edmund era fermo da tanto tempo e rientrava da un infortunio, penso comunque di aver giocato una buona partita. So che ora affronteròal prossimo turno che è l’idolo locale.diulteriormente il miodi tennis“. SportFace.