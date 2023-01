ATP Adelaide 1 2023 | ritiro per Lorenzo Sonego contro Medvedev | problema al braccio per l’italiano

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Poco fortunatonel suo esordio stagionale ad(Australia). Il sorteggio aveva riservato all’azzurro, in questo torneo ATP250, un difficile primo turnoun avversario di altissimo livello come il russo Daniil(n.7 del ranking), tra i tennisti più attesi del torneo per le sue qualità. Ebbene, la sfida è stata appassionante perchè il piemontese ha disputato un primo set eccellente, avendo tantissime chance per far sua la frazione nei turni in battuta del russo: sei palle set nel decimo game e tre nel dodicesimo. Al tie-break la grande classe diha fatto la differenza e per il torinese l’epilogo è stato sull’8-6. Nel secondo set, però,ha lamentato un dolore aldestro, soprattutto dopo aver ...