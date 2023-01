Atp Adelaide 1 2023 | montepremi e prize money

(Di martedì 3 gennaio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma da domenica 1 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Il field dei partecipanti è di assoluto livello. Sono presenti, infatti, il serbo Novak Djokovic, i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, i russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Kachanov ed il danese Holger Rune. L’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, a caccia di punti e condizione per presentarsi nel migliore dei modi al primo Slam della stagione. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Nel tabellone, inoltre, non mancherà di certo l’esperienza, quella del francese Richard Gasquet, dello spagnolo Roberto Bautista Agut e dello scozzese Andy Murray, ancora vogliosi di essere ...

Per Sinner ora ci sarà la sfida contro Thanasi Kokkinakis al secondo turno del 250 di. La partita Jannik troverà dunque il campione in carica, che ieri ha vinto 7 - 6 7 - 6 contro Maxime ... Jannik Sinner ha esordito con una bella vittoria al torneo ATP 250 di Adelaide. Il tennista italiano ha sconfitto il britannico Kyle Edmund in due rapidi set e si è così guadagnato l'accesso al second ... Jannik e Nole vincono 6-3 6-2 rispettivamente contro Edmund e Lestienne: per l'altoatesino c'è Kokkinakis al secondo turno. Lorenzo spreca nove set point nel primo parziale, poi lascia per crampi ...