Atletico Madrid | fissato il prezzo di De Paul

TUTTO mercato WEB

Rodrigo De Paul è sul mercato, secondo il Mundo Deportivo. Il centrocampista ex Udinese, campione del mondo con l'Argentina, non è nell'undici titolare dell'di Simeone e potrebbe lasciare la Liga nella sessione invernale di mercato. I Colchoneros sarebbero pronti a sfruttare il suo buon Mondiale in Qatar per cederlo e sulle sue tracce ci ...Si tratterebbe di Rodrigo De Paul, pure lui reduce da una prima parte di stagione piuttosto deludente all'. Il recente mondiale però ha garantito una rivalutazione del suo cartellino e ... L'Atletico Madrid fissa il prezzo per De Paul: 38 milioni. Ci sono le tre strisciate Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, il Borussia pronto a muoversi per McKennie. Ipotesi Dalot e Fresneda per la fascia. Milan, c’è il portiere: Devis Vásquez. Inter, per la difesa anche Lukeba e ...Grande occasione dalla Spagna per il Milan e non solo. Il forte centrocampista offensivo sarebbe ormai pronto a cambiare aria ...