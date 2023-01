Atletica | Campaccio 2023 | programma | orari | tv | streaming | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Domenica 6 gennaio andrà in scena il Cross del, tradizionale appuntamento di corsa campestre che tiene compagnia agli appassionati dileggera nel giorno dell’Epifania. A San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) si disputerà la 66ma edizione di una kermesse di assoluto spessore tecnico, che sarà addirittura tappa di livello Gold del World Athletics Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale della specialità). Le donne si cimenteranno sui 6 km a partire dalle ore 14.40, mentre gli uomini scatteranno alle ore 15.10 e dovranno percorrere 10 km. L’Italia farà affidamento su due stelle assolute come Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, reduce dal secondo posto alla BOClassic e dal quarto posto agli Europei di cross, cercherà il guizzo nella super sfida contro i ...