Atena lucana | borsa di studio per corso di formazione | ecco tutti i dettagli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn perdiper gli operatori culturali del territorio dedicato alle nuove tecnologie fotografiche per il rilievo 3D e la valorizzazione del patrimonio culturale. Èdiavanzata di tre giorni programmato dal Comune diin collaborazione con la Fondazione MidA, nell’ambito del Progetto Archivio. Si svolgerà in 3 giorni: 13-14-15 gennaio 2023 ed è riservato a 15 persone. Il Comune dituttavia offrirà quattro borse diper la partecipazione ala titolo gratuito. I partecipanti aldopo lacondurranno un laboratorio per la digitalizzazione del patrimonio materiale del centro storico aperto alla ...

