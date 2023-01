Astra Electric guida la gamma Opel al Salone di Bruxelles

(Di martedì 3 gennaio 2023) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – La centesima edizione deldell’Automobile dielettrizzerà i visitatori, proprio come. Dal 14 al 22 gennaio, infatti, lo stand della Casa di Rùsselsheim spiccherà nel caratteristico giallo. Una presenza piena di energia, perchè tutti i veicoli con il “Blitz” esposti nello stand 5101 del padiglione 5 sono 100% elettrici o versioni elettrificate plug-in hybrid. Molti per la prima volta: sarà infatti presentata in anteprima mondiale ala primaelettrica a batteria nella decennale storia di questa compatta sempre tra le più vendute del segmento, con un nome che è tutto un programma:. Debutteranno in pubblico anche i ...

... con un nome che è tutto un programma: Opel. Debutteranno in pubblico anche i nuovi veicoli del marchio sportivo GSe, la OpelSports Tourer GSe e il SUV top di gamma Opel ...Nel 2023, l'offerta elettrificata del marchio francese, già ampia oggi con 12 modelli, si arricchirà ulteriormente con l'arrivo della nuova Opel.