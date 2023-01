Associazione mafiosa | arrestato pregiudicato a Napoli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 53 anni, Mario Reale, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perdi tipo mafioso emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è statonel pomeriggio di ieri dalla Squadra Mobile die da personale dei commissariati San Giovanni Barra e Vasto Arenaccia. Rintracciato in via Pazzigno nell’abitazione della figlia Anna, Mario Reale era insieme ai fratelli Carmine, Patrizio e Antonio, uno dei promotori del clan Reale – Rinaldi attivo nella zona orientale diunitamente ad altri 37 destinatari nel maggio 2021, Reale è stato scarcerato a giugno di quell’anno rendendosi immediatamente irreperibile. Dal luglio 2022 ...

Giurisprudenza Penale

