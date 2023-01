Assistenti di volo costrette a restare in mutande durante la selezione

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 3 gennaio 2023) È scandalo in Spagna dopo che un’agenzia per ladel personale ha letteralmente scelto le futuredidella Kuwait Airways dopo averle viste in. I fatti risalgono al 5 novembre 2022, quando la società di reclutamento Meccti ha indetto le selezioni per lavorare per la compagnia aerea presso l’hotel Meliá Barajas di Madrid, proprio vicino all’aeroporto. Quel giorno, Bianca, María e Mariana, insieme ad altre donne, si erano recate all’appuntamento per il posto di lavoro come personale di cabina, ma il modus operandi degli addetti della società ha lasciato tutte loro senza parole. Nelle lunghe ore passate nell’hotel, il reclutatore ha inizialmente fatto commenti umilianti e offensivi a tutte le candidate, sempre riferendosi al loro aspetto fisico, del tipo: “Non ci piace il tuo sorriso” o ...