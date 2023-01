Assenze pesanti | in attacco Milik - Kean | gli ultimi dubbi di Allegri

Calcio Style

Mercoledì alle 18.30 a Cremona la Juve sfida la Cremonese. Il punto dei nostri Fabiana Della Valle e Giovanni Albanese dopo la prima conferenza ...Diverse: Sepe,Mazzocchi e Maggiore per infortunio, Candreva per squalifica dopo l'espulsione con il Monza. Milan : 4 - 2 - 3 - 1 per Pioli che non avrà ancora a disposizione il ... Lazio: due assenze pesanti per la trasferta di Lecce La Lazio affronterà il Lecce nella 16esima giornata di campionato dopo lo stop per il mondiale e dovrà fare a meno di due spagnoli Sarri ritrova Immobile dopo il lungo infortunio, ma non può di certo ...Il primo impegno ufficiale del 2023 della Juventus sarà contro la Cremonese; ecco cosa deve preoccupare Allegri.