Assegno unico 2023 | da febbraio scattano gli aumenti Ecco tutte le novità - Economia - lanazione it

Le maggiorazioni previste nella legge di bilancio e la rivalutazione per effetto dell'inflazione fanno salire l'. In Toscana coinvolti circa 439mila ...Arrivano proprio in questi minuti alcuni riscontri molto interessanti per chi è già proiettato verso l'2023 , in riferimento alla questione ISEE con relativi chiarimenti ...Le maggiorazioni previste nella legge di bilancio e la rivalutazione per effetto dell'inflazione fanno salire l'assegno. In Toscana coinvolti circa 439mila figli ...Arrivano proprio in questi minuti alcuni riscontri molto interessanti per chi è già proiettato verso l’assegno unico 2023, in riferimento alla questione ISEE con relativi chiarimenti pubblici da parte ...