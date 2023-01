Assalto al Senato a colpi di vernice | arrestati 3 estremisti dell' ambientalismo Gesto oltraggioso

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tira una brutta aria per gli attivisti del clima. Ieri mattina, alle 7.45, cinque ragazzi di Ultima Generazione sono arrivati davanti alla sede del, Palazzo Madama, imbrattandone la facciata concolor salmone

È stata assaltata dagli ecoattivisti la facciata principale di Palazzo Madama, sede del. Forti le parole del presidente Ignazio La Russa : " Vigliacchi: scelto Palazzo Madama perché ...all'...con estintori e vernice a Palazzo Madama, indaga la Digos. Ira di La Russa La situazione è finita anche sul tavolo del governo. Oltre a quello delil ministro Piantedosi è preoccupato ... Assalto al Senato: cosa c'è dietro il blitz dei "coraggiosi" ambientalisti Dallo "strumento sbagliato" alla "politica che deve prestare ascolto", in una certa sinistra l'assalto ambientalista a Palazzo Madama suscita a malapena un bonario rimbrotto ...Tira una brutta aria per gli attivisti del clima. Ieri mattina, alle 7.45, cinque ragazzi di Ultima Generazione sono arrivati davanti alla sede del Senato, Palazzo Madama, imbrattandone la facciata co ...