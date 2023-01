Ascolti TV | Lunedì 2 Gennaio 2023 Vince il GF Vip 2 | 9 mln – 21 9% | Il Re Leone al 16 5% 3 mln Bene Top Gun 6 8%

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il ReNella serata di ieri,, su Rai1 la prima tv del film Il Reha appassionato 3.031.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.951.000 spettatori pari al 21.9% di share (Night: 1.401.000 – 31.4%, Live: 727.000 – 19.4%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.290.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.458.000 spettatori pari ad uno share del 7.9% (presentazione di 13 minuti: 1.574.000 – 7.7%). Su Rete4 Non ci resta che piangere totalizza un a.m. di 1.069.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 459.000 spettatori con uno share ...