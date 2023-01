Ascolti tv | il GF VIP 7 parte a bomba nel 2023 | quasi 3 milioni contro Il Re Leone

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 3 gennaio 2023) Seconda sfida dell’anno tra Canale 5 e Rai 1: dopo la vittoria di Danza con meil concerto di Natale, il 2 gennaio, chi ha vinto? Sfida inedita nel prime time del 2 gennaio, sa distanza tra Il re, con il film di animazione nella sua nuova versione in onda su Rai 1 e una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda come sempre,fino alle 2 di notte. I dati di ascolto relativi alla prima serata di ieri ci rivelano che a vincere è il Grande Fratello VIP 7 che inizia molto bene il nuovo anno. La grande attesa per la fine della storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fa volare il reality di Canale 5 che si avvicina anche ai 3di spettatori. Su Rai 1 il Resi ferma a 3. E’ chiaro che il GF ...