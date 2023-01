Ascolti tv | i dati di lunedì 2 gennaio 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) Persi impone il film di Rai Uno Il Re Leone Nella serata di ieri,2 gennai, si impone negliil film Il Re Leone. In onda su Rai Uno colleziona ben 3.031.000 spettatori pari al 16.5%. Alle spalle, su Canale 5, l’ormai consueto appuntamento serale con Grande Fratello Vip 7ottiene 2.951.000 spettatori pari al 21.9% di share (Night: 1.401.000 – 31.4%, Live: 727.000 – 19.4%). Su Rai Due Delitti in Paradiso ha raccolto 1.272.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.290.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Report ha ottenuto 1.458.000 spettatori pari ad uno share del 7.9% (presentazione di 13 minuti: 1.574.000 – 7.7%). Su Rete4 Non ci resta che piangere totalizza un a.m. di 1.069.000 spettatori con il 6% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

