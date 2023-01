Arsenal Newcastle | stasera è big match in Premier League

(Di martedì 3 gennaio 2023)andrà in scena unche vale per le prime posizioni dellasi sfidano43 punti,34. Le due sorprese dellasi affrontanoalle ore 20,45 in unche vede la capolista ospitare la terza. Si annuncia undai contorni spettacolari alti: i Gunners nel loro stadio hanno vinto 7 incontri su 7, unica squadra del torneo ad avere centrato l’en-plein. Dal loro canto, i Magpies si presentano come la migliore difesa d’Inghilterra, con sole 11 reti incassate in 17 incontri. A cercare di approfittare della situazione il Manchester City, secondo in classifica e prossimamente impegnato in ...

Tuttosport

La diciannovesima giornata di Premier League inizia con un big match tra due squadre arrivate al giro di boa rispettivamente come prima e terza forza del campionato: Arsenal-Newcastle. I Gunners ... Premier League, Arsenal-Newcastle: quote e pronostico La partita Arsenal - Newcastle di martedì 3 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 19° giornata di Premier League 2022-2023 ... I pronostici di martedì 3 gennaio, ci sono quattro partite di Premier League, in campo anche otto squadre di Liga in Coppa del Re.