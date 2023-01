Arriva il Veganuary 2023 tra forza e semplicità

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si dice che quando si chiude una porta si apra un portone. Nel corso della vita, ogni essere umano si lascia alle spalle molteplici imboccature serrate. Il problema è che non sempre è semplice individuare l’ingresso successivo, che sia questo più o meno ampio. Oggi sono già trascorsi tre giorni dall’alba del nuovo anno. Dunque,

LaVoceDiGenova.it

... quando l'anno era iniziato con due iniziative sui social, #veganuary2021 e #hanno ... Leggi anche › Collagene vegano: il nuovo trattamento viso cruelty - freedal Giappone Una ...Da Firenzepoi Giratempo Vintage , un brand che raccoglie abiti e accessori per donna e uomo ...è l'iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere uno stile alimentare e di vita ... 31 giorni senza carne, latte e uova: è cominciata la sfida di 'Veganuary' per il 2023 L'iniziativa nata nel Regno Unito prevede un'alimentazione vegana per tutto il mese di gennaio. Dal 2014 a oggi la sfida è stata accolta da quasi 2 milioni di persone nel mondo ...