Arrestato l’aggressore della turista accoltellata alla stazione Termini di Roma

Leggi su open.online

(Di martedì 3 gennaio 2023) È statol’uomo che ha aggredito la24enne israeliana nellala sera dello scorso 31 dicembre. Nelle ultime ore la polizia aveva identificatoin Aleksander Mateusz Chomiak, 24enne polacco che circa otto mesi viveva senza fissa dimora in Italia. Chomiak sarebbe stato fermato vicino lacentrale di Milano. Accusato di tentato omicidio, è stato fermato da carabinieri e Pofer dopo la diffusionesua foto segnaletica. La ragazza si trova ricoverata al Policlinico diUmberto I ancora in prognosi riservata. Quella sera era stata colpita da tre fendenti, come si vede dal video delle telecamere di sicurezza. Dopo l’aggressione, Chomiak scappa, rimettendo il coltello in un ...