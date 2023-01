Arrestato il clochard che ha accoltellato una turista alla stazione Termini

(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - È statoAleksander Mateusz Chomiak, il giovanepolacco ricercato per l'accoltellamento di unaisraelianadi Roma il 31 dicembre scorso. Chomiak era su un treno in partenza dCentrale di Milano e diretto a Brescia. Lo hanno riconosciuto appena saliti sul convoglio due carabinieri liberi del servizio, marito e moglie, che lo hanno bloccato prima che potesse fuggire. Dopo essere riuscito a immobilizzarlo, i militari hanno chiesto l'aiuto ad altro personale dell'Arma e della Polizia ferroviaria. Il ragazzo si trova attualmente in caserma per le operazioni di fotosegnalamento. L'accusa nei confronti del ventiquattrenne è quella di tentato omicidio. La ragazza era stata accoltellata ...

TGCOM

È statoalla stazione centrale di Milano Aleksander Mateusz Chomiak, l'aggressore che la notte di ... Gli investigatori, fin dalle prime battute, avevano seguito la pista deiche ...L'aggressore della 24enne israeliana è un 24ennein Italia da 8 mesi: ha precedenti in Polonia per furto. Riconosciuto da un carabiniere fuori servizio è stato portato in caserma per ... Roma, arrestato il clochard polacco che ha accoltellato la turista israeliana | Riconosciuto e bloccato a Milano da due carabinieri, marito e moglie È stato arrestato il giovane clochard polacco ricercato per l’accoltellamento della turista israeliana alla stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso. Aleksander Mateusz Chomiak è stato identific ...Aggressione alla stazione Termini di Roma, la svolta nelle indagini e l'insolito arresto da parte di marito e moglie. Questa la storia ...