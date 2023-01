Aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 3 gennaio 2023) E’ iniziata la nuova avventura diin Arabia Saudita. Il calciatore portoghese ha condiviso ieri un messaggio per i tifosi della sua nuova squadra, dall’aereo su cui viaggiava insieme alla sua famiglia. In attesa di vederlo in campo con la divisa dell’Al Nassr, spuntano rumors sulla sua storia d’amore con, sua compagna dal 2016 e moglie dal 2019. LaconSono esplose in questi giorni delle nuove voci su unatra. A far finire la storia d’amore del portoghese sotto i riflettori è l’emittente spagnola Telecinco, secondo cui i due si stanno sforzando di tenere nascosti i loro problemi, ...