Argentina | apre “Deseo Zapatos” | il laboratorio artigianale di scarpe su misura per trans

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 3 gennaio 2023) La comunitàinha aperto undisu. “Chi non ne ha mai preso in prestito un paio dalla scarpiera della mamma? È qualcosa di emblematico nella vita delle persone. Per noi è sempre stato complicato trovare un modello che ci calzasse alla perfezione. La scarpa, con questo progetto, diventa un simbolo di riscatto dopo anni di discriminazioni”, dice Lariana Guerrero, una delle fondatrici della cooperativa “” in un’intervista pubblicata su El Pais. Una decina di compagne lavorano nel quartiere di Boedo, a Buenos Aires, tra gli ampi tavoli da lavoro si percepiscono l’odore del cuoio forato e il rumore delle macchine da cucire in piena attività per creare modelli unici ...