Arezzo | ancora sassate al clochard in roulotte | ' Mi hanno rotto l' ultima finestra rimasta'

Il senzatetto colpito di nuovo nella notte: 'Non erano i ragazzi dell'altra volta, adesso mi hanno preso di ...Nella notte tra 2 e 3 gennaio la sua roulotte, parcheggiata nel resede di una scuola aretina con l'avallo della Provincia di, è stata di nuovo presa di mira da altri ragazzi.sassate e ... Arezzo, ancora sassate contro la roulotte del clochard Tutto pronto per l’avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta ad Arezzo. A partire da lunedì 9 gennaio, i circa 25.000 cittadini residenti nelle ...Il Consiglio dice no alla proposta presentata da Laura Chieli di Fratelli d’Italia. Tonino Giunti di Borgo al Centro: "E’ ancora troppo presto per istituirla" ...