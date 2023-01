Arbitri | le nuove linee guida di Rocchi | stop a rigorini | perditempo e show in panchina

Settecalcio

...in queste settimane i lavori di realizzazione de l rettilineo indoor e l'installazione delle...struttura sarà abbattuta e sostituita con due blocchi da quattro spogliatoi e due per gli. ......C'è stato un tempo in cui i grandi network e le principali testate giornalistiche erano gli...all'interno delle quali è naturale smarrire il contatto con la verità e produrre piuttosto... ARBITRI - Nuove designazioni, curiosita' e statistiche dell'esperto Le previsioni per l'anno nuovo della redazione Login del Corriere della Sera: come proseguirà la corsa della rivoluzione digitale In nove reportage proviamo a raccontarvi i prossimi 365 giorni di in ...