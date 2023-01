Antonio Juliano | l’uomo e il calciatore

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 3 gennaio 2023): Totonno e Napoli “Uno che mi piaceva moltissimo era, Totonno. Un tipo tosto, persona autentica, con un temperamento da condottiero. Giocava un calcio concreto, senza concedere spazio alla teatralità. Un “napoletano atipico”, lo hanno definito, perché era il contrario dello stereotipo partenopeo” (Dino Zoff), detto “Totonno” con 505 gare giocate in tutte le competizioni, è il terzocon più presenze nella storia del Napoli, meglio di lui solo Marek Hamsik (520) e Giuseppe Bruscolotti (511). Per il centrocampista napoletano 17 stagioni in azzurro, di cui 12 da capitano, condite da 38 reti, dalla vittoria di due Coppe Italia, una Coppa delle Alpi e una Coppa di Lega Italo-Inglese. Una bandiera, di quelle che non ...