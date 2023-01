Antonella Fiordalisi e la frase sullo psicologo che infastidisce | la scena del Gf Vip

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nella casa del Gf VipFiordelisi , per difendersi dalle accuse dei suoi coinquilini, ha detto: 'Andate da unoquando uscite da qua... Io non ho bisogno, non ci sono mai andata'. La ...

Gf Vip, foglio scritto da Nikita Pelizon e mostrato ad Antonella Fiordelisi: si insinua il dubbio sulla nomination Gf Vip, Soleil non regge il confronto con l'ex Luca Onestini e tira fuori una '...Gf Vip: l'ex di Antonella Fiordelisi durissimo contro Edoardo Donnamaria A intervenire con un commento durissimo sotto un post del GF Vip , è stato l'ex fidanzato della Fiordelisi, Gianluca Benincasa ... Infatti ha finito con il parlare del pistolino di Edoardo Donnamaria toccato accidentalmente da Oriana Marzoli. Pierpaolo Petrelli è intervenuto per ironizzare sul fatto che effettivamente fosse avven ...