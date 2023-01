Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 3 gennaio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Durante un meeting di lavoro, Demir capisce che alcuni uomini stanno speculando sul mercato delle arance, cl rischio di affamare gli agricoltori di Cukurova, così, su consiglio di Hunkar, decide di intervenire acquistando lui tutto il raccolto. Ma scopre che qualcun altro l’ha ...

Spoiler turchi,amara: Hunkar intenzionata a denunciare Behice Leturche sulle prossime puntate rivelano che entrerà in scena Behice , la diabolica zia di Mujgan. A nutrire dei ...Amara, trama: la sfortunata lettera di Züleyha... Occhio quindi a quello che succederà in seguito: da un lato Züleyha verrà prontamente soccorsa da Hünkar (Vahide Perçin), che la farà ... Anticipazioni Terra Amara, sofferenza atroce: Zuleyha fa una confessione a Demir Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...Spoiler turchi di Terra Amara: Seher, quando Demir la minaccerà, svelerà che il padre del bimbo che porta in grembo è Gaffur ...