Anthony Hopkins celebra 47 anni da sobrio | Siate gentili con voi stessi

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Usa, 03 gennaio 2023 "Ciao a tutti. Voglio solo augurare a tutti un felice anno nuovo e anche dire che oggi festeggio 47di sobrietà. Questo è un messaggio che non vuole essere pesante, ma spero utile. Sono un alcolizzato in via di guarigione. So che ci sono persone che lottano in questo giorno, vi dicocon voi", le parole diin un video postato sui social. / FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Corriere della Sera

ROMA - L'attorecelebra quasi mezzo secolo di vita da sobrio. Il premio Oscar, che il 31 dicembre ha celebrato 85 anni, proprio in quel giorno ha voluto condividere il traguardo raggiunto con un video ...è sobrio da quasi mezzo secolo. L'attore premio Oscar ha festeggiato non solo l'arrivo del nuovo anno ma anche 47 anni senza alcol. In un video messaggio di fine anno pubblicato sul ... Anthony Hopkins, 6 curiosità sull’attore britannico che compie 85 anni L'attore condivide sui social la sua esperienza: "Ero in una situazione disperata, probabilmente non mi restava molto da vivere" ...Anthony Hopkins è sobrio da quasi mezzo secolo. L'attore premio Oscar ha festeggiato non solo l'arrivo del nuovo anno ma anche 47 anni senza alcol. In un video messaggio di fine anno pubblicato sul su ...