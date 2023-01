Anno nuovo | storia vecchia | aumenta tutto | ma non gli stipendi!

(Di martedì 3 gennaio 2023), solita, ma non gliAnche nel 2023, anche con il governo Meloni, la musica non cambia! Insomma,, nuova raffica di aumenti e. . . stipendio vecchio, ovvero da fame! E infatti il 2023 è iniziato con una serie di rincari, sopratper gli automobilisti. A partire dal

Sky Tg24

...livello con il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella sua prima telefonata dell'. I leader hanno discusso insieme della consegna di armi "adeguate" e del lancio del...La saggezza popolare recita: ', vita nuova'. Un'affermazione che non potrebbe essere più vera, specialmente in riferimento alle tendenze capelli 2023 . Il, infatti, si prepara a divisare tagli di capelli ... Capodanno 2023, dai Ferragnez ai Beckham: gli auguri social dei vip. FOTO Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Una guerra senza esclusione di colpi sui tamponi rapidi. Le intercettazioni diffuse come anticipazione dalla trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre e riguardanti il governatore leghista Luca Z ...