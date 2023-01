Anno nuovo | ripartire da zero o dalla vecchia lista dei buoni propositi

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 gennaio 2023) Incominciare l’stilando una serie di obiettivi è un classico di gennaio, così come dimenticarsene poche settimane dopo. Ecco alcuni consigli di TherapyChat Gennaio rappresenta il momento ideale per apportare dei cambiamenti alla nostra vita e a noi stessi, piccoli o grandi che siano. Tendiamo infatti a funzionare per fasi e cicli e necessitiamo di periodi di inizio e fine con cui sentiamo di avere un certo controllo sulla nostra vita e sul nostro tempo. Ecco perché l’inizio di unci offre l’opportunità perfetta per fare un bilancio di quello che abbiamo realizzato e di ciò che abbiamo lasciato in sospeso. Finendo, inoltre, con stilare unadei nuoviper ildao riciclare gli ...