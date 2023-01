Anna Zanardi alla presidenza di Trevi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il Cda di, azienda specializzata in fondazioni e consolidamenti di terreni, nominanuova presidente. E’ membro del consiglio d’amministrazione dallo scorso 11 agosto 2022 in qualità di consigliere indipendente nonché capo del comitato Nomine e Remunerazione. La nomina fa seguito alle dimissioni presentate da Pierpaolo Di Stefano il 14 dicembre per sopraggiunti impegni professionali.è consulente di diversi consigli di amministrazione di società quotate e non, e di Family Business, agisce nell’ambito della governance e della peoplestrategy. E’, inoltre, professor of practice in Leadership and Corporate ValuesLuiss Business School di Roma e direttore del Master in Human Resources. L'articolo proviene da Ildenaro.it.