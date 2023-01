Andrea smaschera Nicole | “Prima del GF Vip mi ha chiamato | ecco cosa voleva”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Appena arrivati al GF VipMurgia eMaestrelli hanno subito ammesso di aver avuto una relazione. I due sono stati insieme la scorsa estate, la storia però pare sia finita per questioni di gelosia e anche di un presunto tradimento. La stessaieri notte nella casa di Cinecittà ha ammesso: “Dai vogliamo dirlo? Dillo pure, che ci siamo lasciati perché ti ho lanciato un piatto e ti sei tagliato e perché ho mandato un messaggio ad un altro ragazzo di cui poi mi sono innamorata“.e le rivelazioni su: “del GF Vip mi ha anche”. Il giovane calciatore durante un momento di confidenze con Edoardo Tavassi ha fatto intendere che il rapporto con la Murgia è naufragato proprio per un tradimento.ha detto ad ...

Biccy

... commentano i segretari generali di Cgil Cisl UilGrosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti. ...il fatto che la Giunta provinciale non vuole realmente investire sui sostegni alla ...... Giordana Marengo (Giovanna), Pina Turco (Nella), Alessandro Preziosi (). Come nasce un ... quella scalata sociale Il modo in cui le bugie vengono smascherate, ed Edoardo lacon ... Andrea smaschera Nicole: "Prima del GF Vip mi ha chiamato, cosa voleva" Fedez è volato in America qualche giorno fa: durante la tappa a Las Vegas è stato cacciato da un casinò insieme a un abruzzese, Andrea Muzii, campione italiano di memoria, con cui aveva deciso di 'bar ...L’ex difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini fu ascoltato dai magistrati lo scorso 4 aprile nell’ambito ...