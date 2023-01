Andrea Maestrelli del GF Vip | chi è? Età | padre | fidanzata | Materazzi e Instagram

Biccy

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 2 gennaio, su Canale 5 , il gieffinoha deciso di nominare l'ex fidanzata Nicole Murgia . La vippona è andata su tutte le furie e, dopo la trasmissione, ha deciso di confrontare l'ex fidanzato in un'accesa discussione. ...Tutti sanno che, nella casa del Grande Fratello Vip , ci sono due personaggi che hanno avuto una storia in passato. Si tratta die Nicole Murgia che la scorsa estate sono stati insieme, salvo poi naufragare drammaticamente come coppia. Gf Vip, Soleil non regge il confronto con l'ex Luca Onestini e tira fuori ... Andrea Maestrelli e il vero motivo della rottura con Nicole: "Sms all'amico" Finita la puntata le emozioni dei VIP sono sempre molto tese e Nicole Murgia, dopo aver ricevuto la Nomination da Andrea Maestrelli, suo ex fidanzato, decide di affrontarlo in un confronto chiarificat ...Nuove dinamiche al GF Vip, e questa volta riguarda proprio due vecchie fiamme. Andrea Maestrelli, nipote dello storico allenatore della Lazio, Tommaso, si è ritrovato nella Casa con ...