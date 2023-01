Andrea Crisanti all’attacco di Luca Zaia dopo le intercettazioni sui test rapidi | «È malvagio | si dimetta»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il senatore Pd e professoredefinisce «. E dice che il presidente della Regione Veneto dovrebbe dimettersi.la pubblicazione delledell’inchiesta padovana suiil ricercatore ha lasciato l’incarico all’università di Padova. E in un’intervista rilasciata a Repubblica attacca aa bassa il governatore: «È, non c’è altra spiegazione». E ancora: «Che un presidente della Regione utilizzi tutta la sua forza e le sue leve per danneggiare in maniera illecita chi sta cercando di metterlo sulla giusta strada a me pare di una gravità inaudita. Cosa siamo diventati, la Repubblica delle banane? Se fossimo in Inghilterra ...