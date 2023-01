Ancora guai per la Juventus | si è fatto male di nuovo! Rischia di saltare il Napoli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il campionato di Serie A riprende domani, con le avversarie delche proveranno a rincorrere la squadra di Spalletti, autentica dominatrice della prima parte di campionato. Tra le avversarie più accreditate – almeno secondo la stampa italiana – c’è ladi Max Allegri. I bianconeri, prima della sosta, erano reduci da un ottimo cammino, anche se ciò non era bastato a rosicchiare punti al, rimasto distante 10 lunghezze. Alla ripresa i bianconeri troveranno la Cremonese, invischiata nella lotta per non retrocedere, anche se Max Allegri dovràfare a meno di alcuni suoi top player. Agli assenti Pogba e Vlahovic, in forte dubbio anche per la gara con il, si aggiunge anche Angel Di Maria. FOTO: Getty – Di Maria Paredes,Nuovo infortunio ...

CalcioMercato.it

... l'Italia potrebbe essere il Paese più a esposto a una crisi del debito quando la Bce alzerà...la speculazione di un progetto di delisting allo studio da parte dell'azionista Exor dopo i...Milan, programma personalizzato per Kjaer: potrebbe saltare anche la Roma Simon Kjaer ©LaPresseProprio perchénon in condizione, il classe '89 è stato esentato dalla trasferta di Salerno. ... Pioli, ancora guai: non parte per Salerno e a rischio per la Roma Domani il Milan affronterà la Salernitana all'Arechi nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A, la prima dopo la pausa Mondiale ...Il Milan si trova a dover fronteggiare l'infortunio subito da Maignan. In diretta, si ragiona sulle possibilità dei rossoneri per la porta ...