America’s Cup 2024 | le squadre partecipanti | c’è Luna Rossa | arrivano i francesi Le sfidanti di New Zealand

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si è ormai delineato il quadro delleallaCup, la 37ma edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Oggi è stata formalizzata l’iscrizione di un sodalizio francese, che è così ufficialmente diventato il quinto sfidante. La novità porta il nome di K-Challenge Racing, sulla carta la compagine meno ambiziosa del lotto anche perché è giunta in corsa e con un investimento economico apparentemente inferiore (e di molto) rispetto alle altre rivali. Tra agosto e settembre delandrà in scena il torneo deglinelle acque di Barcellona (Spagna). L’italiana, la britannica Ineos Britannia, la svizzera Alinghi, la statunitense American Magic e appunto idi K-Challenge si fronteggeranno in un ...

